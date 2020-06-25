فيتوريا يعتمد مجموعات النصرالسعودي

قسم المدرب البرتغالي روي فيتوريا ، المديرالفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لاعبيه إلى مجموعتين يومي السبت والأحد من الأسبوع القادم ، ستكون كل مجموعة فيها مجموعات صغيرة أخرى تتكون من 7 أفراد لكل مجموعة . صغيرة أخرى تتكون من 7 أفراد لكل مجموعة . وجاء ذلك لعمل فحوصات طبية متكاملة في عيادة الخاصة والتي تعد الشريك الطبي للنادي. وينتظر فيتوريا مدرب النصرالسعودي وجهازه المساعد الفحوصات الخاصة بسلامة كل اللاعبين من فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم من خلال تقسيم لاعبي الفريق الأول إجراء فحوصات للكشف عن تخطيط القلب والتنفس وتدريبات التحمل واختبارات السرعة واللياقة قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

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