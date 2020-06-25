زيدان يرد على خاميس بشأن تصريحات رحيله عن ريال مدريد

رد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإسباني على تصريحات الكولمبي خاميس رودريجيز، الذي أبدى رغبة واضحة في الرحيل عن الميرنجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال زيدان في المؤتمر الصحفي وفقًا لما أبرزه موقع "لو 10 سبورت" بعد سؤاله عن وضع الكولومبي في ريال مدريد: "لن أشرح لك أي شيء، خاميس لاعب مثل الآخرين وأنا أعلم أنهيريد أن يلعب مثل أي شخص آخر وهذا أمر طبيعي، إنه يريد أن يلعب أكثر، لكن في النهاية، القرارات هي المهمة، وأحاول أن أفعل أشياء كمدرب لريال مدريد".
وأضاف: "ذات يوم يتعلق الأمر بخاميس، ويوم آخر هو جاريث بيل، ثم إيسكو، وما زلت تتحدث عن لاعب، لكن هذا لنيغير ما نقوم به، ويساهم الجميع وهذا هو أهم شيء، ولن أخوض في لعبتك".
ويمتلك الكولومبي عقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2021، وفتح خاميس رودريجيز بوضوح الباب للمغادرة هذا الصيف في تصريحات صحفية هذا الأسبوع حيث قال فيها: "نحن لا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل، ولكن إذا أعطني خيارًا، سأختار ناديًا حيث يمكنني إظهار ما يمكنني القيام به".
وجاء رودريجيز مرة أخرى على مقاعد البدلاء، أمس الأربعاء، في مباراة مايوركا التي انتهت بفوز الملكي بهدفين دون رد.
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