تنس الطاولة يبدأ الاستعداد لعودة النشاط

خاطب مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور ، مسئولي المركز الأوليمبي لتدريب الفرق الوطني والمنتخبات بالمعادي، لإقامة معسكر ابتداءا من بداية شهر يوليو القادم . و تنطلق المسابقات فى بداية شهر أغسطس القادم، مع انطلاق الدورات المجمعة، واستكمال نشاط اللعبة والدوريات . أغسطس القادم، مع انطلاق الدورات المجمعة، واستكمال نشاط اللعبة والدوريات . وكشف معتز عاشور، رئيس الاتحاد، أن تنس الطاولة من الألعاب متوسطة التلامس، لذا سيكون انطلاق مسابقاتها في بداية شهر أغسطس، على أن يتم استكمال نشاط الموسم، فى ظل ما يحدث من تطورات لفيروس مسابقاتها في بداية شهر أغسطس، على أن يتم استكمال نشاط الموسم، فى ظل ما يحدث من تطورات لفيروس كورونا ، وإن لم يجد جديد، خاصة أن الاتحاد لن يغامر بلاعبيه أو مدربيه أو الإداريين وكل عناصر اللعبة قائلا، اللاعبين ثروة قومية مش هنغامر بيهم .

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