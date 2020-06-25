وزير الرياضة : دعم ورعاية القيادة السياسية كانت حجر الزاوية في إنجاز اتفاقية مقر الكاف

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يمثل تتويجاً للدعم والرعاية التي تتلقاها المنظومة الرياضية في مصر والقارة الإفريقية من القيادة السياسية.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أنه بعد تصديق البرلمان المصرى على الاتفاقية توجت اليوم بموافقة السيد رئيس

الجمهوريةوترتكز تلك الاتفاقية على تجديد استضافة مصر لمقر كاف لمدة 10 سنوات، بعد حالة كبيرة من اللغط والجدل استمرت أشهر طويلة، نظرا لرغبة البعض في نقل مقر أكبر مؤسسة رياضية أفريقية خارج مصر، إلا دعم القيادة السياسية للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كان له أبلغ الأثر في إنجاز وتيسير كافة الصعوبات وإنجاز الاتفاقية لتصبح لمدة 10 سنوات وكذلك التواصل والتنسيق المتسمر من خلال وزارة الشباب والرياضة مع جميع الأطراف الافريقية والدولية المعنية .وتضمن ذلك التواصل المستمر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باتفاقية مقر كاف والاحتفاظ بتواجده في مصر، تأكيداً على الدور الريادي لمصر على مستوى القارة الإفريقية.