مباراة مانشستر سيتي وليفربول على ملعب الاتحاد بعد موافقة مجلس المدينة

تم تأكيد إقامة مباراة ليفربول القادمة أمام مانشستر سيتي، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز،و لن تكون على ملعب محايد، ولم تُبدِ المجموعة الاستشارية للسلامة أي اعتراضات.
وكانت هذه المباراة واحدة من خمس مباريات طلبت الشرطة الإنجليزية، إقامتها في ملاعب محايدة لكن أكدت مجموعة السلامة الاستشارية التابعة لمجلس مدينة مانشستر عدم اعتراضها على إقامتها في استاد الاتحاد بالمدينة.
الجدير بالذكر أن ليفربول يحتاج للفوز خلال مباراته القادمة أمام مانشستر سيتي من أجل حسم لقب البريميرليج، أو خسارة السيتي اليوم خلال مباراته أمام تشيلسي.
ويتربع ليفربول على صدارة البريميرليج برصيد 86 نقطة ، خلفه مانشستر سيتي الوصيف برصيد 63 نقطة، الذي سيلعب مباراته من الجولة 31 .
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