الزمالك: لاعبو الفريق خائفون من فيروس كورونا

كشف نادي الزمالك، سبب عدم خوض الفريق تدريباته، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، على غرار ما قامت به بعض الأندية وعلى رأسها الاهلي.

وقال المشرف على الكرة بنادي الزمالك أمير مرتضى منصور: “لاعبو الفريق خائفون من الإصابة بفيروس كورونا ويرفضون النزول إلى التدريبات”.

ورفض مسؤولو الزمالك خضوع لاعبي الفريق لإجراء المسحة الطبية الخاصة بـ”فيروس كورونا” تمهيدا لخوض التدريبات، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف: “هناك تخوف آخر من اللاعبين وهو تعرضهم للإصابات أثناء أداء التدريبات، بسبب الفترة الطويلة التي قضوها في المنزل”.

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وأعلنت إدارة الزمالك أمس انسحاب الفريق من بطولة الدوري المصري الممتاز، وعدم استكمال الموسم، ورفض تتويج الاهلي باللقب.

وهدد الاتحاد المصري لكرة القدم بإنزال الزمالك إلى دوري الدرجة الرابعة، في حال إرسال النادي خطابا رسميًا يفيد بانسحابه.

وأتم: “اللاعبون يعيشون في حالة عزل بمنازلهم، ولا يمكن إجبارهم على التواجد في التدريبات، وجميع الأجواء تؤكد صعوبة استئناف الدوري الممتاز”.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم منتصف شهر أغسطس القادم لبدء استئناف بطولة الدوري الممتاز، كما كشف عن إعلان جدول المباريات المتبقية من الموسم الحالي في الأول من شهر يوليو المقبل.

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