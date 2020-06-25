مانشستر يونايتد يواجه منافسة شرسة من ريال مدريد ويوفنتوس على مهاجم وولفرهامبتون

ينافس مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني، في سباق التعاقد مع مهاجم وولفرهامبتون الإنجليزي راؤول خيمينيز.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، أن مانشستر يونايتد يراقب وضع مهاجم وولفرهامبتون، راؤول خيمينيز.

ووفقًا للتقرير، فإن مانشستر يونايتد يواجه منافسة من يوفنتوس وريال مدريد، بعد الأداء المثير للإعجاب لمهاجم وولفرهامبتون هذا الموسم.

وسيلعب وكيل راؤول خيمينيز، “خورخي مينديز” دورًا كبيرًا في أي تحرك محتمل، بعد أن كان منخرط بشدة في واردات ونفقات وولفرهامبتون على مدى السنوات القليلة الماضية.

وسلط التقرير الضوء على أن يوفنتوس وريال مدريد، لديهم تاريخ تعاملات مع مينديز، من الممكن أن يكون مفيدًا في المفاوضات المحتملة.

وتدعي وسائل الإعلام الإيطالية، أن بطل الدوري الإيطالي، يوفنتوس متردد في تلبية طلبات وولفرهامبتون المادية، البالغة 54 مليون جنيه إسترليني، من أجل الاستغناء عن خدمات خيمينيز، حيث تسعى السيدة العجوز لاستبدال مهاجمها جونزالو هيجواين.

Advertisements

ويأمل يوفنتوس في اتمام صفقة تبادلية تساعده على تحقيق هدفه قبل كل من مانشستر يونايتد وريال مدريد.

وسجل خيمينيز هدفًا في فوز وولفرهامبتون على وست هام بثنائية نظيفة في على ملعب لندن مساء السبت الماضي، حيث سجل المهاجم المكسيكي هدفه الثالث في آخر أربع مباريات له في الدوري الانجليزي الممتاز.

وسجل المهاجم المكسيكي 14 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة، في 30 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن.

كما أثبت مهاجم بنفيكا البرتغالي السابق نفسه على الساحة الأوروبية، بتسجيله لثلاثة أهداف وصناعة مثلهم في سبع مباريات في الدوري الأوروبي.

واستطاع خيمينيز تسجيل 40 هدفًا في 89 مباراة مع وولفرهامبتون، منذ انتقاله إليهم من بنفيكا في الميركاتو الصيفي لعام 2018.

..