اتحاد الكرة يعلن موعد عودة الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، موعد استئناف بطولة الدوري الممتاز، وكذلك توقيت الكشف عن جدول المباريات المتبقية من الموسم الحالي.

وقال نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم “محمد علي”، أن الاجتماع الذي عقد بالأمس مع مدربي أندية الدوري الممتاز، تم الاتفاق من خلاله على الموعد النهائي لاستئناف المسابقة.

واجتمعت اللجنة الخماسية بمدربي الأندية الثمانية عشر المشاركة في بطولة الدوري الممتاز بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية عصر أمس الأربعاء، لمناقشة ملف استكمال مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي في وقت سابق استئناف النشاط الرياضي بدء من 25 يوليو المقبل، مشددا على ضرورة استكمال كل المنافسات التابعة لجميع الاتحادات الرياضية.

وأضاف: “مدربي الأندية طالبوا بالحصول على 45 يوم من أجل تجهيز فرقهم خلال فترة الإعداد قبل استئناف الدوري المصري الممتاز، وتم الاستقرار على استئناف المسابقة يوم 15 اغسطس المقبل”.

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ويرفض رئيس الزمالك مرتضى منصور استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، وطالب بإلغاء النسخة الحالية دون تحديد بطل.

وتابع: “موعد إعلان جدول المباريات المتبقية من الموسم الحالي لبطولة الدوري الممتاز، سيكون في الأول من شهر يوليو المقبل.

وأعلن نادي الزمالك أمس انسحابه رسميًا من بطولة الدوري المصري الممتاز من خلال بيان أصدرته إدارة النادي.

وتوقف الدوري المصري الممتاز في منتصف شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، منذ الجولة الثامنة عشر.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

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