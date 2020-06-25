روني: صلاح مع ليفربول مثل رونالدو مع مانشستر يونايتد

شبه أسطورة مانشستر يونايتد، واين روني نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح بكريستيانو رونالدو.

وأشاد واين روني بالنجم المصري “محمد صلاح” وما يقدمه رفقة ليفربول، وقارنه بما كان يقوم به “كريستيانو رونالدو” مع مانشستر يونايتد.

وجاء هذا المدح في العمود الصحفي الخاص بروني الذي ينشره بشكل دوري في صحيفة التايمز البريطانية، وأكد خلاله أن “محمد صلاح” يتسبب في الكثير من الرعب لمدافعين الخصوم.

وكتب روني: “بدأ محمد صلاح في تقديم ما قام به كريستيانو رونالدو رفقة مانشستر يونايتد على”.

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وأضاف: “رونالدو لم يكن يعود للدفاع كما يفعل صلاح في الوقت الحالي، لكن كلاهما يشكل خطورة كبيرة على مرمى الخصم”.

وأكمل: “لو كنت تلعب في الدفاع أو الوسط ستشعر بالرعب من اللعب أمامه، بالأخص في الهجمات المرتدة”.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بفارق هدفين عن المتصدر مهاجم ليستر سيتي “جيمي فاردي”.

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