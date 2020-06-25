ليفربول يقدم عرض مبدئي لضم خاليدو كوليبالي

أكدت مصادر صحفية إيطالية، أن ليفربول الإنجليزي قدم عرضاً مبدئياً إلى نابولي الإيطالي للتعاقد مع المدافع السنغالي “خاليدو كوليبالي” خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، أرسلت إدارة نادي ليفربول عرضاً بقيمة 58 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات كوليبالي.

لكن أكدت الصحيفة الإيطالية في نفس الوقت أن المبلغ المعروض من قبل إدارة ليفربول، بعيد تماماً عن المقابل المقدر من إدارة نابولي، والذي يبلغ 100 مليون يورو.

وارتبط كوليبالي خلال الفترة الماضية بالرحيل عن نابولي، بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال الموسمين الماضيين، على الرغم من تأكيدات رئيس النادي الإيطالي، دي لورينتيس المستمرة بأنه لا توجد نية لديهم لرحيل اللاعب الستغالي.

ودخل ليفربول في سباق الحصول على خاليدو كوليبالي، لرغبتهم في تشكيل خط دفاع قوي بإضافة المدافع الستغالي بجوار حائط الصد الهولندي “فيرجيل فان دايك“.

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