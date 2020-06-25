- 1/2
- 2/2
أوضح المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد، حقيقة رغبة النادي في الاستغناء عن خدمات نجم الفريق نجولو كانتي خلال الميركاتو الصيفي 2020.
وسبق أن ارتبط اسم كانتي بأكثر من نادِ مثل “برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان”.
وذكرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة، أن تشيلسي يخطط لعرض نجولو كانتي للبيع، بعد نهاية الموسم الحالي من أجل تمويل صفقاته في الميركاتو الصيفي.
وقال مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد في تصريحات لصحيفة الجارديان البريطانية عن أخبار رحيل كانتي: “لقد رأيت بعض الأحاديث والتقارير عنه وعن مستقبله في النادي”.
وأضاف: “لقد قلت في كثير من الأحيان أن كانتي أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، كنت أتمنى أن ألعب معه، لديه كل شيء”.
وواصل: “كان الأمر صعبًا بالنسبة لكانتي بسبب الإصابات التي تعرض لها، من الجميل أن نراه في حالة جيدة”.
واختتم: “كانتي مهم جدًا بالنسبة لنا من أجل المضي قدمًا، نحن في حاجة إليه بشكل منتظم، ونأمل أن نعتمد عليه الآن”.
وشارك نجولو كانتي في مواجهة تشيلسي ضد أستون فيلا يوم الأحد الماضي في الدوري الانجليزي الممتاز، وذلك بعد أن وضع مخاوفه من فيروس كورونا المستجد جانباً.
ولعب كانتي 22 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مع تشيلسي بعد أن عانى من إصابات متفرقة على مدار الموسم.
..
كانت هذه تفاصيل خبر لامبارد يكشف حقيقة رحيل كانتي عن تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.