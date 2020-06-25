لامبارد يكشف حقيقة رحيل كانتي عن تشيلسي

أوضح المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد، حقيقة رغبة النادي في الاستغناء عن خدمات نجم الفريق نجولو كانتي خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وسبق أن ارتبط اسم كانتي بأكثر من نادِ مثل “برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان”.

وذكرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة، أن تشيلسي يخطط لعرض نجولو كانتي للبيع، بعد نهاية الموسم الحالي من أجل تمويل صفقاته في الميركاتو الصيفي.

وقال مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد في تصريحات لصحيفة الجارديان البريطانية عن أخبار رحيل كانتي: “لقد رأيت بعض الأحاديث والتقارير عنه وعن مستقبله في النادي”.

وأضاف: “لقد قلت في كثير من الأحيان أن كانتي أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، كنت أتمنى أن ألعب معه، لديه كل شيء”.

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وواصل: “كان الأمر صعبًا بالنسبة لكانتي بسبب الإصابات التي تعرض لها، من الجميل أن نراه في حالة جيدة”.

واختتم: “كانتي مهم جدًا بالنسبة لنا من أجل المضي قدمًا، نحن في حاجة إليه بشكل منتظم، ونأمل أن نعتمد عليه الآن”.

وشارك نجولو كانتي في مواجهة تشيلسي ضد أستون فيلا يوم الأحد الماضي في الدوري الانجليزي الممتاز، وذلك بعد أن وضع مخاوفه من فيروس كورونا المستجد جانباً.

ولعب كانتي 22 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مع تشيلسي بعد أن عانى من إصابات متفرقة على مدار الموسم.

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