جماهير اهلي جدة على موعد مع خبر جيد وآخر سيئ بخصوص موقف “العسيري والمؤشر”

استيقظت جماهير اهلي جدة السعودي على خبرين، أحدهما سعيد والآخر ربما يسبب لهم بعض الحزن، فيما يخص موقف تجديد النجمين “عبد الفتاح عسيري” و”سلمان المؤشر”.

والبداية دائمًا تكون مع الأخبار السيئة، حيث ذكرت صحيفة “الوطن” السعودية أن مفاوضات تجديد عقد الأعسر المهاري “عبد الفتاح عسيري” في طريقها للانهيار، بسبب تعليق اللاعب لموقفه من الرد على العروض التي وصلته.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن هناك أكثر من شخص تواصل مع نجم الأخضر، بشأن التجديد للراقي، وكان منهم من هو خارج إدارة النادي، ولا يملك أي قرار، مما سبب له الكثير من التوتر، ليطلب تأجيل المفاوضات لوقت لاحق.

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ويدخل عسيري فترته الحرة في عقده بنهاية شهر يونيو الجاري، حيث ينتهي تعاقده مع اهلي جدة في يناير 2021، وسط مفاوضات دائرة بين مسؤولي الهلال وصانع الألعاب المميز.

وبالنسبة للخبر المفرح، توصلت إدارة اهلي جدة لاتفاق مع النجم “سلمان المؤشر” من أجل التوقيع تمديد عقده الحالي، حتى نهاية الموسم الحالي، والذي من المقرر أن يتم استئنافه قريبًا، وسيشارك به اللاعبون الذين ينتهي عقودهم بنهاية شهر يونيو.

ويحق لإدارات الأندية تمديد التعاقد بشكل استثنائي لنهاية الموسم، بسبب ظروف “فيروس كورونا“، ولكن يشترط موافقة اللاعب على التمديد لمدة أشهر إضافية فقط.

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