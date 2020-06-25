جوارديولا غير مكترث بإفساد تتويج ليفربول بالدوري الانجليزي

أكد المدير الفني لمانشستر سيتي الانجليزي، بيب جوارديولا، أن أولوية فريقه في الفترة الراهنة هي كأس الاتحاد الانجليزي ودوري أبطال أوروبا، وليس تأخير تتويج ليفربول بالدوري الانجليزي الممتاز.

وشدد جوارديولا، على أن تركيزه ينصب على كأس الاتحاد الانجليزي، عندما يلاقي نيوكاسل يونايتد في الدور ربع النهائي.

كما تشكل مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي ستستكمل في أغسطس بعد تعليقها منذ مارس بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أحد أولويات جوارديولا، حيث بلغ مانشستر سيتي الدور ثمن النهائي، وفاز ذهابا على ريال مدريد الاسباني بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياجو برنابيو، وينتظر مباراة العودة.

وقدم مانشستر سيتي أداء قويا في المباراتين اللتين خاضهما منذ استئناف منافسات الدوري الانجليزي الممتاز في 17 يونيو، حيث تغلب على آرسنال بثلاثية نظيفة واكتسح بيرنلي بخماسية مقابل لا شيء.

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ورغم ذلك، ذكر جوارديولا أن لاعبيه لا يزالون غير جاهزين بدنيا لخوض مباراة من 90 دقيقة كل ثلاثة أيام، معتبرا أن ذلك لن يحدث.

وألمح جوارديولا إلى أن تركيزه ينصب على مباراة كأس الاتحاد الانجليزي ضد نيوكاسل، حيث تعتبر بمثابة مباراة نهائية بالنسبة إليهم، رغم المباراة الصعبة التي تنتظرهم مع تشيلسي في الدوري الانجليزي.

ويحمل مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد الانجليزي، بعد فوزه في نهائي الموسم الماضي على واتفورد بسداسية نظيفة، كما يحمل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لموسمين متتاليين.

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