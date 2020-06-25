رياضة | آخر تطورات الصفقة التبادلية بين برشلونة يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات الصفقة التبادلية بين برشلونة يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن كلا من برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي حسما صفقة "بيانيتش - آرثر" في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن إتفاق برشلونة مع يوفنتوس قد تم بالفعل، حيث سينتقل البوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس الإيطالي إلى برشلونة في صفقة تبادل مع البرازيلي آرثر ميلو نجم برشلونة الذي سينقل إلى يوفنتوس بالإضافة إلى 10 مليون يورو سيدفعها النادي الإيطالي إلى برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأمر الوحيد المتبقي هو الإتفاق بين آرثر ويوفنتوس، حيث أن المفاوضات متقدمة والاتفاق النهائي للصفقة قد يتم خلال ال 48 ساعة المقبلة.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فكرة الصفقة التبادلية متفق عليها منذ شهر مايو الماضي وأن ما كان يعيق التوصل لاتفاق هو تردد آرثر ميلو نجم برشلونة وعدم إتخاذه قرار حاسم بالنسبة لهذا الموضوع.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن يوفنتوس لم يستسلم وإستمر في محاولاته لإغراء النجم البرازيلي منذ عدة أسابيع لأن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس معجب كثيرًا بالنجم البرازيلي.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس اضطر إلى تحسين عرضه أكثر من مرة لكي يُغير آرثر ميلو رأيه ويجعل برشلونة نفسه يضغط أكثر على نجمه من أجل الموافقة على الصفقة التبادلية.