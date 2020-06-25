رياضة | نجم الزمالك يخطط للرحيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يخطط للرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ كريم بامبو نجم نادي الزمالك في الخطيط للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مع الفريق هذا الموسم.

وشهدت الفترة الماضية تلقي بامبو للعديد من العروض لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية أبرزها نادي انبي والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي.

واستقر مسئولو الزمالك على تحويل ملف بامبو إلى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء ليحسم مصيره سواء بالاستمرار أو الرحيل.

يذكر أن كارتيرون كان قد أكد أنه لا يمانع في رحيل كريم بامبو عن صفوف الفريق ولكن سيحسم ملف الراحلين بشكل نهائي خلال الأيام القليلة القادمة.