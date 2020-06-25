رياضة | رنيم الوليلي تعلن اعتزالها لعبة «الإسكواش» بهذه الكلمات!

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رنيم الوليلي تعلن اعتزالها لعبة «الإسكواش» بهذه الكلمات! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميًا في لعبة الإسكواش «سيدات» إعتزالها بعد تاريخ حافل بالإنجازات الكبيرة والبطولات التي وصلت بها إلى قمة التصنيف العالمي للعبة.

اعتزال رنيم الوليلي

وكتبت رنيم الوليلي على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " أعزائى أسرة الإسكواش، فى الكام سنة اللي فاتوا ممكن أكون كتبت الكلمات دى فى دماغى يمكن ألف مرة".

وتابعت المصنفة الأولى: " الاسكواش كان حياتى طوال 25 سنة ودلوقتى جاء الوقت اللى أبدأ فيه صفحة جديدة".

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وأضافت رنيم: "كانت رحلة جميلة وعمرى ما تخيلت إنها تاخدنى بعيد كده، كنت محظوظة جداً إنى على مر السنين عاصرت أجيال كتير، منهم أساطير فى مصر والعالم، إتعلمت منهم حاجات كتيرة أوى، وسعيدة إنى شاركت فى فترة من أجمل فترات اللعبة".

وتابعت: "مش مخططة لأى حاجة فى الفترة الجاية، لكن الظاهر إنى حركز شوية مع أسرتى الصغيرة، وأتمنى إنى أكون قادرة على مواجهة تحديات الحياة القادمة".

وأتمت رنيم الوليلي: "ممكن أكون بودع منافسات الاسكواش، بس أكيد مش بودع ذكرياته، وصداقاته، وعلاقاته، وأيامه الحلوة، بما فيها النهارده، شكرا".

الجدير بالذكر أن رنيم الوليلي تتصدر التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش كمصنفة رقم ١ منذ ديسمبر 2018 وحتى الآن.

وكان موسم الإسكواش قد توقف في منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا ومن المعلن أن يستمر إيقافه حتى منتصف أغسطس.