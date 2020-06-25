رياضة | روما يقترب من حسم صفقة نجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر روما يقترب من حسم صفقة نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي روما اقترب من التعاقد رسميًا مع الإسباني بيدرو رودريجيز نجم فريق تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف.

ووفقا للصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، فإن روما توصل لاتفاق مع بيدرو لنقله إلى ملعب الأولمبيكو هذا الصيف في صفقة نقل مجانية.

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وكان بيدرو قد توج بالعديد من الألقاب في مقدمتها دوري أبطال أوروبا والليجا مع برشلونة، وكأس العالم واليورو مع منتخب إسبانيا، والدوري الأوروبي والبريميرليج مع تشيلسي.

ويضع روما الرتوش الأخيرة في عقد بيدرو، واعتبارًا من شهر سبتمبر، سيكون اللاعب الإسباني أحد اللاعبين الجدد المتاحين لباولو فونسيكا.

ولعب بيدرو هذا العام 18 مباراة مع تشيلسي وسجل هدفين، وكان أحد اللاعبين الرئيسيين لأنطونيو كونتي خلال عامين في تشيلسي 2016-2018، وفازوا معًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2017 وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2018.