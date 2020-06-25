رياضة | الأهلي: نمتلك كنزًا ثمينًا في قطاع الناشئين ونتطلع للاستفادة منه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي: نمتلك كنزًا ثمينًا في قطاع الناشئين ونتطلع للاستفادة منه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن النادي الأحمر يمتلك كنزًا ثمينًا في قطاع الناشئين، يضم العديد من المواهب المتميزة التي تشكل مستقبل الكرة في النادي.

أضاف عبدالحفيظ: «نتطلع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من قطاع الناشئين بوجود أكبر عدد ممكن من اللاعبين المميزين، وهو ما دفعنا إلى تصعيد ثلاثة لاعبين بداية مع العودة للتدريبات أمس، وهم شادي رضوان ومحمد شكري ومحمد فخري».

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وأوضح أن عربي بدر سبق أن تم تصعيده في وقت سابق، وهو أمر جيد بالنسبة لنا بشأن تطعيم الفريق الأول بالعناصر الواعدة، التي تمثل عنصرًا مهمًّا جدًّا في الإعداد للمستقبل.

وذكر مدير الكرة بالأهلي أن وجود العناصر الشابة في المران مع الفريق الأول يكسبهم العديد من الخبرات المبكرة في مختلف الجوانب، وهو ما يزيد من فرص دخولهم سريعًا في أجواء الفريق، مما يترتب عليه تحقيق نتائج مميزة للنادي مستقبلًا.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم الخميس، بعد أن استأنف الفريق تدريباته أمس الأربعاء، بعد توقف استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا.