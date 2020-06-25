رياضة | المصري إبراهيم فريد مستشاراً عاماً للأتحاد العراقي للدراجات النارية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المصري إبراهيم فريد مستشاراً عاماً للأتحاد العراقي للدراجات النارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد العراقي للدراجات النارية، تعيين المصري إبراهيم فريد، مستشاراً عاماً للاتحاد.

ويشغل إبراهيم فريد منصب مدير الاتحاد المصري ورئيس اتحاد شمال فريقيا وحكما دوليا باللعبة.

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من جانبه قال قتيبة الطائي أمين سر الاتحاد العراقي للدراجات النارية، إن اختيار إبراهيم فريد جاء لما يملكه من خبرة كبيرة وارث عالي برياضة المحركات.

وأضاف أن إبراهيم فريد سيكون له بصمات واضحة وسريعة في الارتقاء برياضة الدراجات العراقية، في ظل المشاركات الخارجية المقبلة التي نسعى من خلالها إلى أعلاء إسم العراق عالياً ،وتحقيق انجاز جديد يضاف الى انجازات الرياضة العراقية.