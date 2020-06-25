رياضة | المقاولون يحدد 3 نجوم من الأهلي ضمن صفقة طاهر محمد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاولون يحدد 3 نجوم من الأهلي ضمن صفقة طاهر محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة المقاولون العرب، إعارة طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الكروي الأول، إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

الأهلي يضم طاهر محمد طاهر

اتخذ النادي الأهلي أولى خطوات التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل مطلع الموسم الجديد.

من جانبه تحدث محمد عادل المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تلقى إدارة ذئاب الجبل عرضاً رسمياً من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن ضم طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الأصفر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

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وكان محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب قد أعلن موافقة فريقه على إعارته طاهر محمد طاهر إلى الأهلي في الموسم الجديد.

المقاولون يفاضل بين 3 لاعبين من الأهلي

تحدثت تقارير صحفية عن مطالب مسئولي المقاولون العرب من لاعبي الأهلي نظير التخلي عن خدمات طاهر محمد طاهر إلى الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وفقا للتقارير فإن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب يفاضل بين 3 لاعبين من النادي الأهلي للإستمرار علي إختيار 2 منهم ضمن الصفقة التبادلية وهم حسين السيد وأحمد الشيخ وباسم علي ورفض الأهلي بشكل نهائي دخول ناصر ماهر ضمن صفقة طاهر محمد طاهر.