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رياضة | نجم وسط برشلونة يرفض الرحيل ويعطل الصفقات

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم وسط يرفض الرحيل ويعطل الصفقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض آرثر ميلو نجم وسط برشلونة الإسباني فكرة الرحيل عن قلعة كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية ورد  على ما أثير عن رحيله إلى فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

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وقال آرثر ميلو لصحيفة "كوريري ديللو سبورت": "هناك دائمًا تكهنات حول مستقبلي لكنَّ فكرتي واضحة جدًا فأنا أرغب في البقاء داخل كامب نو لأطول فترة ممكنة وأشعر بالراحة هنا وأشكر الجهاز الفني وإدارة على الثقة فرغبتي الوحيدة هي الاستمرار".

 

وأضاف ميلو عن عرض يوفنتوس الإيطالي لشرائه: "لا شك أن العروض الكبيرة تعكس أنك تسير على الطريق الصحيح وهي علامة إيجابية لكنني هنا أقاتل على مكاني داخل الملعب وأقاتل من أجل كل عشاق برشلونة ولا شيء أكثر من ذلك".

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