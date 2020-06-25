رياضة | زيدان ينقذ نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان ينقذ نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد قراره في مستقبل لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش الذي بلغ من العمر 34 عامًا وتحيط الشائعات حول استمراره في قلعة سانتياجو برنابيو وإمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع "le10sport" الفرنسي عن أن زيدان متمسك ببقاء مودريتش في الموسم المقبل، حيث ينوي الاعتماد عليه في مباريات دوري أبطال أوروبا باستمرار للاستفادة من خبراته الطويلة في هذه المباريات رغم الهزيمة من مانشستر سيتي الإنجليزي في سانتياجو برنابيو.

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وأشار الموقع إلى قرار زيدان سيتسبب تأجيل عودة النرويجي مارتن أوديجارد المعار إلى ريال سوسيداد وتمديد إعارته هناك رغم أن إدارة النادي كانت ترغب في عودة اللاعب الشاب مع كبر سن مودريتش الذي شارك في 30 مباراة مع الريال في هذا الموسم وسجل 5 أهداف وصنع مثلهم".