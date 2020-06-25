رياضة | راتب خيالي لـ"نيمار" في الـ90 دقيقة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر راتب خيالي لـ"نيمار" في الـ90 دقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن رقم خرافي يتقاضاه نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة الواحدة رغم كثرة إصاباته بعد أن انضم إلى ملعب حديقة الأمراء قبل 3 أعوام قادمًا من فريق برشلونة الإسباني.

وأكدت الصحيفة أن نيمار شارك فى 80 مباراة فقط على مدار مواسمه الثلاثة بقميص باريس سان جيرمان من إجمالى 155 مباراة وهو ما يمثل 51% فقط بمتوسط 26 مباراة في الموسم الواحد وذلك نظرًا لكثرة إصاباته باستمرار.

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وأضافت الصحيفة أن النجم البرازيلي يحصل على 37 مليون يورو صافي من باريس سان جيرمان في الموسم الواحد وهو ما يعني أنه يكلف الفريق 1.4 مليون يورو في كل مباراة يلعبها، حيث حصل على 111 مليون يورو في مواسمه الثلاثة خلال 80 مباراة.