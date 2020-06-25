الامارات | مصرع رياضية ستينية من أصحاب الهمم حاولت قطع المحيط الهادئ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع رياضية ستينية من أصحاب الهمم حاولت قطع المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن البطلة الأميركية أنجيلا مادسن (من أصحاب الهمم)، والحائزة على ميداليات ذهبية في مسابقة التجديف ببطولة العالم البارالمبية، والميدالية البرونزية في رمي الكرة الحديدية في الألعاب البارالمبية "لندن 2012"، لقيت مصرعها خلال محاولتها عبور المحيط الهادئ بمفردها لتسجيل رقم قياسي عالمي.

وقالت الصحيفة اليوم الخميس: "إن رجال الأمن على السواحل الأميريكة عثروا على جثة مادسن (60 سنة) بجوار قاربها في عرض البحر بين كاليفورنيا وهاواي".

وكانت البطلة الأميركية التي تعاني من إعاقة أصيبت بها نتيجة خطأ طبي خلال إجرائها لعملية جراحية على مستوى الظهر، تحلم في أن تكون أول امرأة من أصحاب الهمم تنجح في عبور المحيط.

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وأضافت الصحيفة أن "مادسن كانت على متن قارب طوله 20 قدماً بمفردها، وبعثت في بداية رحلتها رسائل عدة إلى أصدقائها ليطمئنوا عليها إلا أن الرسائل انقطعت فجأة مما دفعهم لإبلاغ السلطات الأميركية لتبدأ بعدها عمليات البحث ويتبين لاحقاً أنها قد فارقت الحياة إلى جانب قاربها".

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