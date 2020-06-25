الامارات | صورة من الخطيب لجمهور الأهلي يحسم فيها الجدل حول حقيقة إصابته بـ"فيروس كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من الخطيب لجمهور الأهلي يحسم فيها الجدل حول حقيقة إصابته بـ"فيروس كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غاب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، عن الظهور أو الحديث اليومين الماضيين عقب خروج أخبار تشير إلى إصابته بفيروس كورونا. ولم يتحدث أي مصدر رسمي من النادي الأهلي لنفي أو تأكيد الخبر، حتى قام الخطيب برد عملي على هذه الشائعات.

وكان عضو الجمعيه العمومية بالنادي الاهلي جهاد غزالي، نشر عبر صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبر اصابة الخطيب، وقال: عيب والله، لا شماته في المرض، مع تمنياتي بالشفاء لمحمود الخطيب من مرض كورونا.

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وظهر الخطيب صباح اليوم خلال متابعته لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على ملعب مختار التتش في القاهرة، ونشر موقع قناة النادي الأهلي صور وصول الخطيب، وتم التعليق على الصورة بـ"صباح العظمة".

وحرص الخطيب خلال المران على دعم اللاعبين والجهاز الفني بعد عودتهم للتدريبات عقب فترة توقف دامت عدة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، وطالبهم بالاستعداد الجيد للمنافسات المحلية والقارية، كما عقد جلسة مع مدير الكرة سيد عبدالحفيظ حرص من خلالها على الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة كإجراءات وقائية يجب تنفيذها بشكل سليم.

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