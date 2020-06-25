شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يناقش المرحلة المقبلة من تدريبات الأهلي مع «سيزا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اجتماعا مع المدرب العام للفريق ديفيد سيزا، على هامش مران الفريق الجماعي، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص عبدالحفيظ على الاجتماع بالمدرب العام، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق والتدريبات والعملية التنظيمية بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة.
واستأنفت المجموعة الثانية تدريباتها تحت قيادة ديفيد سيزا، حيث بدأ المران في تمام العاشرة والنصف صباحًا بعد نهاية المرحلة الأولى. وتضم المجموعة الثانية كلا من: شريف إكرامي، وعلي لطفي، ورامي ربيعة، ورمضان صبحي، ومحمود متولي، وأحمد فتحي، ومحمد مجدي «قفشة»، وأحمد الشيخ، ومروان محسن، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، والثنائي الصاعد العربي بدر ومحمد شكري.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
59,561
-
تعافي
15,935
-
وفيات
2,450
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبدالحفيظ يناقش المرحلة المقبلة من تدريبات الأهلي مع «سيزا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.