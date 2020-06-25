شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور ينفي استغناء الزمالك عن محمد عبدالغني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
نفى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، كل الأنباء المتداولة بخصوص انتقال محمد عبدالغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال منصور، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، إن الأخبار المنتشرة بخصوص رحيل عبدالغني عن الزمالك كلام فارغ، فهو من أفضل المدافعين في مصر ولا يوجد أي نية لرحيله عن الفريق.
وأضاف رئيس الزمالك، أحذر الوسائل الصحفية التي تقوم بنشر أخبار كاذبة على نادي الزمالك بشكل يومي، وأقول لجماهير نادي الزمالك لا تلتفتوا إلى هذه النوعية من الأخبار الكاذبة.
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