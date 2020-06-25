شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد: هاتريك يعيد ذكريات العهد الكبير للشياطين الحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر يونايتد انتصاره الأول منذ استئناف الموسم في البريميرليج، بعد ان تغلب بنتيجة 3-0 على شيفيلد يونايتد في مباراة ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم مانشستر يونايتد عرضًا كبيرًا ضد منافس ظهر تائهًا مع لعبه مباراته الثالثة في أسبوع بالضبط، مع غياب 3 من أهم عناصره وهم الحارس دين هندرسون، والمدافعين أوكونول وإيجان، ليتلقى شيفيلد هزيمته الثانية على التوالي وبنفس النتيجة، 3-0، وهي اثقل الهزائم التي يتعرض لها الصاعد حديثًا للبريميرليج هذا الموسم، مع فشلهم في التسجيل في جميع المباريات ال3 التي لعبوها منذ استئناف الموسم، في سجل سلبي يتعرض له النادي للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013.

ولعب الفرنسي أنتوني مارسيال دور البطولة في المباراة بتسجيله جميع أهداف اليونايتد، ليكون الفرنسي هو أول لاعب من فريق الشياطين الحمر الذي يسجل هاتريك في عهد البريميرليج منذ رحيل السير أليكس فيرجسون عن قيادة الفريق في صيف 2013.

وأصبح هاتريك مارسيال هو الأول لمانشستر يونايتد في البريميرليج منذ أبريل 2013، وبالتحديد عندما سجل الهولندي روبن فان بيرسي الهاتريك ضد أستون فيلا.

ومع تسجيله الهاتريك الأول في مسيرته مع الأندية، عزز مارسيال سجله التهديفي في الدوري مُسجلًا هدفه الرابع عشر هذا الموسم وهدفه التاسع عشر في مختلف البطولات، ليصبح هذا الموسم هو الأفضل للفرنسي من حيث سجل التهديف في الدوري أو التهديف في مختلف البطولات.

وحافظ مانشستر يونايتد على سلسلة نتائجه الجيدة، فحقق الفريق فوزه الرابع على التوالي في ملعبه بمختلف البطولات مع إجمالي نتيجة 13-0، ولم يتلقى مانشستر يونايتد اهداف في 7 من أخر 8 مباريات لعبها في أولد ترافورد بمختلف البطولات (فاز 6، تعادل 1 وخسر 1)، بما فيها الحفاظ على النظافة شباكه في أخر 5 مباريات، لتقود سلسلة النتائج الجيدة الفريق للإستمرار في مطاردة مراكز دوري الأبطال مع إستمراره في المركز الخامس برصيد 49 نقطة وبفارق نقطتين مؤقتًا عن تشيلسي – الرابع- الذي سيلعب مساء اليوم ضد مانشستر سيتي.

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