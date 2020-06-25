شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملعب الاتحاد سيستضيف موقعة السيتي وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020 أعلن مجلس مدينة مانشستر عن مكان إقامة قمة الجولة 32 بين مانشستر سيتي و​ليفربول​ في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز

ووستلعب المباراة بين الفريقين يوم 2 تموز المقبل على ​ملعب الاتحاد​ بدون جماهير بسبب فيروس كورونا المستجد. Advertisements وأكد مجلس المدينة، ان ملعب الاتحاد سيستضيف اللقاء المرتقب بين الفريقين. وأكد المجلس أن ليس هناك أي اعتراض على تنظيم المباراة خلف الأبواب المغلقة وبدون حضور الجماهير كما هو متبع في جميع المباريات السابقة منذ عودة بطولة الدوري الممتاز يوم 17 حزيران. يذكر ان ليفربول يتصدر ترتيب ​الدوري الانكليزي​ برصيد 86 نقطة بفارق 23 نقطة عن السيتي الثاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملعب الاتحاد سيستضيف موقعة السيتي وليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.