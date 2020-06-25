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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملعب الاتحاد سيستضيف موقعة السيتي وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020
أعلن مجلس مدينة مانشستر عن مكان إقامة قمة الجولة 32 بين مانشستر سيتي وليفربول في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز
ووستلعب المباراة بين الفريقين يوم 2 تموز المقبل على ملعب الاتحاد بدون جماهير بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأكد مجلس المدينة، ان ملعب الاتحاد سيستضيف اللقاء المرتقب بين الفريقين.
وأكد المجلس أن ليس هناك أي اعتراض على تنظيم المباراة خلف الأبواب المغلقة وبدون حضور الجماهير كما هو متبع في جميع المباريات السابقة منذ عودة بطولة الدوري الممتاز يوم 17 حزيران.
يذكر ان ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الانكليزي برصيد 86 نقطة بفارق 23 نقطة عن السيتي الثاني.
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