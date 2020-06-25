شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اسبريلا: كان على رودريغيز أن يبقى في البايرن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020 أشار اللاعب السابق فاوستينو أسبريلا إلى أن وضع جايمس ​رودريغيز​ الحالي في ​ريال مدريد​ هو نتيجة "قرارات سيئة"، لافتا إلى أن الأخير كان يجب أن يبقى في ​بايرن ميونيخ​.

وقال أسبريلا: "بدا لي غريبًا جدًا أن جايمس قرر عدم البقاء في بايرن ميونيخ. هذه هي عواقب القرارات السيئة. لقد قدّروه أكثر هناك. المدن لها علاقة كبيرة بقرارات العائلات واللاعبين لأنه، على سبيل المثال، يرغب الكثير من اللاعبين في اللعب لمانشستر سيتي، لكن المدينة ليست كما يتوقعون وهم يشعرون بالملل".

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