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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر والد فاتي يرد على شائعات ارتباطه بالانتقال الى اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020
تحدث بوري فاتي والد موهوب فريق برشلونة أنسو فاتي، عن مستقبل نجله بعد الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.
وقال بوري فاتي لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية:" لا اعلم اذا كان اليونايتد مهتم بضم فاتي ام لا، لقد سمعت ذلك فقط".
وأضاف:" نحن مرتاحون جدًا في برشلونة. ونحن هنا ولا يجب أن نغادر، لا يزال لديه الكثير ليتعلمه".
وتابع:" لا يجب أن يكون أنسو أساسيًا، لا يزال صغيراً، في برشلونة يوجد العديد من النجوم مثل غريزمان بطل العالم، لويس سواريز مذهل، ولا أتحدث عن ميسي لأنه كائن فضائي".
وأتم:" أنسو لديه وقت طويل، وهو يستمتع بحلمه ويريد المزيد".
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