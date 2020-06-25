والد فاتي يرد على شائعات ارتباطه بالانتقال الى اليونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020

تحدث بوري فاتي والد موهوب فريق ​برشلونة​ أنسو فاتي، عن مستقبل نجله بعد الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.



وقال بوري فاتي لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية:" لا اعلم اذا كان اليونايتد مهتم بضم فاتي ام لا، لقد سمعت ذلك فقط".

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وأضاف:" نحن مرتاحون جدًا في برشلونة. ونحن هنا ولا يجب أن نغادر، لا يزال لديه الكثير ليتعلمه".

وتابع:" لا يجب أن يكون أنسو أساسيًا، لا يزال صغيراً، في برشلونة يوجد العديد من النجوم مثل غريزمان بطل العالم، لويس سواريز مذهل، ولا أتحدث عن ميسي لأنه كائن فضائي".

وأتم:" أنسو لديه وقت طويل، وهو يستمتع بحلمه ويريد المزيد".