شوارزر: يتمتع لويز بصفات جيدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020

أشار اللاعب السابق مارك شوارزر إلى أن البرازيلي دافيد لويز يتمتع بصفات جيدة، بعد أن تعرض الأخير لحملة انتقادات واسعة.



وقال شوارزر: "إنه رجل رائع في الفريق. كما أنه شخص محبوب حقًا، ولديه حس فكاهي، وهو رائع لمعنويات الفريق، عندما تسير الأمور على ما يرام فهو رائع".

وأضاف: "هل أنا مندهش من عرض ​أرسنال​ صفقة جديدة؟ من الواضح أنهم لا يبنونها على أساس الأداء الأخير. ليس هناك شك في ذلك، لقد كانوا في مناقشات معه لفترة من الوقت. لديه صفات جيدة حقا".