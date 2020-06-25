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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شوارزر: يتمتع لويز بصفات جيدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020
أشار اللاعب السابق مارك شوارزر إلى أن البرازيلي دافيد لويز يتمتع بصفات جيدة، بعد أن تعرض الأخير لحملة انتقادات واسعة.
وقال شوارزر: "إنه رجل رائع في الفريق. كما أنه شخص محبوب حقًا، ولديه حس فكاهي، وهو رائع لمعنويات الفريق، عندما تسير الأمور على ما يرام فهو رائع".
وأضاف: "هل أنا مندهش من عرض أرسنال صفقة جديدة؟ من الواضح أنهم لا يبنونها على أساس الأداء الأخير. ليس هناك شك في ذلك، لقد كانوا في مناقشات معه لفترة من الوقت. لديه صفات جيدة حقا".
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