شكرا لقرائتكم وادي دجلة عن اعتزال رنيم الوليلي: قرار محزن لعشاق الاسكواش ونحترم رغبتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب كريم درويش مدير قطاع الاسكواش بأندية وادي دجلة، عن احترامه لقرار رنيم الوليلي لاعبة دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، والتي أعلنت قرارها بشكل مفاجئ، بهدف تكوين أسرة والمشاركة في تحديات جديدة، في مفاجأة ليست سارة لعشاق اللعبة سواء في مصر أو خارجها، خاصة وأن البطلة المصرية تعتبر من أكثر اللاعبات احترافية وأخلاق داخل الملعب وخارجه.

وقال كريم درويش في تصريحات لـ "الخليج 365": بالتأكيد قرار محزن لكل عشاق اللعبة خاصة وأن رنيم كانت من أحرف لاعبي الاسكواش في العالم، ولم تبخل بذرة مجهود داخل الملعب سواء في بطولاتها الشخصية أو مع المنتخب.

وأضاف بطل العالم السابق: نحترم قرار رنيم ونتمنى لها الأفضل في حياتها الشخصية والأسرية.

رنيم الوليلي كتبت عبر حسابها على انستجرام: " أعزائى أسرة الإسكواش،، فى الكام سنة اللي فاتوا ممكن أكون كتبت الكلمات دى فى دماغى يمكن ألف مرة. الاسكواش كان حياتى طوال 25 سنة ودلوقتى جاء الوقت اللى أبدأ فيه صفحة جديدة.

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ثم أضافت : "كانت رحلة جميلة وعمرى ما تخيلت إنها تاخدنى بعيد كده. كنت محظوظة جداً إنى على مر السنين عاصرت أجيال كتير، منهم أساطير فى مصر والعالم، إتعلمت منهم حاجات كتيرة أوى، وسعيدة إنى شاركت فى فترة من أجمل فترات اللعبة.

مش مخططة لأى حاجة فى الفترة الجاية، لكن الظاهر إنى حركز شوية مع أسرتى الصغيرة، وأتمنى إنى أكون قادرة على مواجهة تحديات الحياة القادمة.

ممكن أكون بودع منافسات الاسكواش، بس أكيد مش بودع ذكرياته، وصداقاته، وعلاقاته، وأيامه الحلوة، بما فيها النهارده، ..شكرا".

يذكر أن نوران جوهر لاعبة وادي دجلة ستحتل صدارة التصنيف العالمي في يوليو المقبل عقب اعتزال الوليلي، لأول مرة في تاريخها الاحترافي.