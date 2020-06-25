شكرا لقرائتكم الخطيب يطمئن على الإجراءات الاحترازية لفرق النشاط الرياضى قبل عودة التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد إجتماعاً ظهر اليوم الخميس لبحث التدابير والإجراءات الإحترازية الخاصة بالأنشطة الرياضية والألعاب الجماعية والفردية بالنادي قبل عودة الفرق الرياضية الي التدريبات في الأول من يوليو المقبل.

حضر الإجتماع رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي وخالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة ومقرري اللجنة الطبية في النادي،وحرص محمود الخطيب على مراجعة الخطة الشاملة الموضوعة من قبل الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية ، والتاكيد على التعليمات والبنود الإحترازية التي أقرتها وزارتي الصحه والشباب الرياضة

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ووجه محمود الخطيب بالعمل على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وانتهاء الخطة الطبية المتعلقة بفرق النشاط الرياضي بالنادي قبل بدء التدريبات الجماعية أول الشهر المقبل.

وأطمأن رئيس النادي على البرنامج الصحي المُحدد للاعبي ولاعبات فرق النشاط الرياضي في مختلف الألعاب حيث تقرر خضوع جميع اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين في قطاع النشاط الرياضي لفحوصات طبية شاملة قبل بداية التدريبات.

واكد الخطيب على ضروره عمليات التعقيم الخاص بالملاعب والصالات والمعدات الخاصة باللاعبين واللاعبات على مدار اليوم وبشكل مستمر لضمان حالة استمرار التعقيم والحفاظ على النواحي الطبية والوقائية طوال الوقت و تزويد بوابات النادي بوحدتين تطهير وتعقيم على البوابة الرئيسية وبوابة الصالة المغطاة لتكتمل وحدات التعقيم على أبواب النادي الثلاثة لأي شخص قبل دخول النادي.