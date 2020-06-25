شكرا لقرائتكم الاهلي يخوض مباراتين وديتين قبل عودة النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيكون في حاجة إلي خوض مباراتين وديتين علي الأقل من أجل إعلان جاهزيته لعودة المباريات علي الصعيدين المحلي والقاري ، مُتابعاً: الأمر مازال مبكر للحديث عن الوديات ولكن بالطبع نضع هذا الملف في تخطيطنا للمرحلة المقبلة خاصة بعد العودة بقوة للتدريبات أمس عقب فترة طويلة من الغياب بسبب إنتشار فيروس "كورونا"

وأوضح أن فكرة خوض مباريات ودية في الظروف الحالية يحتاج إلي إجراءات وقائية من نوع مختلف عن تلك التي يتم تطبيقها في التدريبات اليومية والتي نراعي فيها اقصي درجات الاحترازية ومن ثم امامنا خطوتين أو ثلاث علي الأكثر قبل دخول مرحلة خوض الوديات.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلي انه من الوارد خوض مباراة في التتش والاخري خارجه ولكن كل هذه الأمور تبقي محل الدراسة وفقًا للمتغيرات التي تحدث بشكل يومي وفي ظل الظروف الحالية التي علينا التعايش معها باعلي درجات الوعي من أجل تخطيها بشكل يحافظ علي سلامة الجميع.

Advertisements

ويرى سيد عبد الحفيظ أن ناديه يمتلك "كنزاً" ثميناً في قطاع الناشئين يضم العديد من المواهب المتميزة التي تشكل مستقبل الكرة في النادي ، موضحاً في تصريحات صحفية: نتطلع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من قطاع الناشئين بتواجد أكبر عدد ممكن من اللاعبين المميزين ، وهو ما دفعنا لتصعيد ثلاث لاعبين بداية مع العودة للتدريبات أمس وهم شادي رضوان ومحمد شكري ومحمد فخري.

وأوضح أن عربي بدر سبق وتم تصعيده في وقت سابق وهو أمر جيد بالنسبة لنا بشأن تطعيم للفريق الأول بالعناصر الواعدة التي تمثل عنصرا مهم جدا في الإعداد للمستقبل ، وذكر مدير الكرة بالأهلي أن تواجد العناصر الشابة في المران مع الفريق الأول يكسبهم العديد من الخبرات المبكرة في مختلف الجوانب وهو ما يزيد من فرص دخولهم سريعا في أجواء الفريق مما يترتب عليه تحقيق نتائج مميزة للنادي مستقبلا.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم الخميس بعد أن استأنف الفريق تدريباته أمس الأربعاء بعد توقف استمر عدة شهور بسبب فيروس كورونا.