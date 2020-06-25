شكرا لقرائتكم حازم إمام يكشف عن "غلطة" أنهت مسيرته الاحترافية فى أودينيزى الإيطالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أسباب فشل احترافه بالدوري الايطالى بصفوف أودينيزى خلال برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت قائلا : " كان عندى إصابة تمزق فى رجلى وأصريت ألعب مع منتخب مصر أمام تونس فى تصفيات كأس العالم والإصابة تفاقمت ولما رجعت إيطاليا مقولتش انى مصاب وطلب منى المدرب اشيل حديد وده خلانى مش قادر أمشى وبعدها ملعبتش وقررت الرحيل ".

ويضيف الثعلب الصغير :" كان لازم أقوله أنى مصاب ، ومكنش ينفع ألعب وأنا مصاب أنا غلطت بس كنت بحب أشارك مع المنتخب عالطول ، عشان كدا بقول لكل اللاعبين أنت طبيب نفسك وحافظ على رجلك كويس وصارح مدربك بكل حاجة ، ورغم أن السويشال ميديا ليها أضرار بس ليها بردو فوائد بتخلى اللاعيبة خايفة تشارك فى أى مكان عشان متأكدة أن ناديها هيعرف".

وبزغ نجم الموهوب حازم إمام في النصف الأول من العقد الأخير للتسعينات، فتوج بلقب أفضل صانع ألعاب في إفريقيا عام 1996، وقاده هذا التألق للانضمام لصفوف أودينيزي الإيطالي مع المدرب المخضرم زاكيروني، ولفت أنظار الجماهير هناك رغم قلة مشاركاته.

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220 دقيقة في 11 مباراة بالدوري الإيطالي و128 دقيقة في 3 مباريات بكأس إيطاليا و27 دقيقة في مباراتين بالدوري الأوروبي، هي مجموع مشاركات حازم إمام مع أودينيزي وهي الفترة التي لم يكن الثعلب الصغير فيها راضيًا عن تواجده في القلعة الإيطالية ليقرر بعدها إمام الرحيل للدوري الهولندي عبر بوابة "دي جرافتشاب" على سبيل الإعارة لمدة موسم.

‎استعاد حازم إمام تألقه وبريقه مع أخرى بعد الفرصة التي أتيجت له مع فريق "دي جرافتشاب" وشارك كلاعب أساسي، وبسبب أداءه الممتاز تلقى عرضا من أياكس أمستردام، ولكن إصرار ناديه أودينيزي على عودته مرة أخرى تسبب في فشل الصفقة.

‎بعد العودة إلى نادي أودينيزي وجد حازم إمام نفسه على قائمة البدلاء مرة أخرى، فعلم أن مستقبله في أوروبا أصبح مجرد حلم، ليقرر العودة إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، وبعدها قام الزمالك بتفعيل بند الشراء والتعاقد مع حازم إمام بصفقة نهائية.

‎ومنذ عودة حازم إمام لنادي الزمالك أصبح قائدا للفريق ورمزا للزمالك ووجد حب جماهير النادي، بل جميع جماهير مصر. خصوصاً انه كان أحد العوامل المؤثرة في فوز منتخب مصر بـكأس الأمم الأفريقية عام 1998 في بوركينا فاسو.