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هولندا تكشف موعد انطلاق الموسم الجديد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الأربعاء أن موسم 2020-2021 سينطلق في 12 سبتمبر المقبل، بعد إعلان الحكومة التخفيف من التدابير الاحترازية لمنع تفشي .

وقال الاتحاد في بيان: البداية المتوقعة للدوري ستكون في 12-13 سبتمبر، مضيفا أن اللاعبين يحتاجون بين 6 و8 أسابيع للجهوزية بدنيا.

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ويتوقع أن تلعب هولندا مع بولندا وإيطاليا في 4 و7 سبتمبر ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وأعلنت السلطات الهولندية أن ملاعب كرة القدم يمكنها إعادة فتح أبوابها أمام الجماهير في يوليو، لكن وفق إجراءات وقائية، على غرار تباعد إجباري لمسافة 1,5 متر بين المقاعد المشغولة، ما يعني أن الملاعب لن تكون ممتلئة على آخرها في هذه المرحلة الانتقالية بحسب الاتحاد المحلي.

وأصبح الدوري الهولندي في أبريل الماضي، أول بطولة أوروبية مرموقة تلغي موسمها بعد تفشي "كوفيد-19". ولم يتم اعلان اي فريق بطلا للدوري، في ظل تساوي أياكس أمستردام وألكمار في الصدارة.

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