شكرا لقرائتكم رباعية تقرب ليفربول من حسم الدوري بعد 30 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات ليفربول على بعد نقطتين فقط لتحقيق حلم جماهيره بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن خزائنه منذ ثلاثه عقود عقب فوزه الكبير 4 - صفر على ضيفه كريستال بالاس يوم الأربعاء في المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي عاد لطريق الانتصارات عقب تعادله بدون أهداف مع جاره اللدود إيفرتون في المرحلة الماضية، إلى 86 نقطة، بفارق 23 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة في المركز التاسع.

وأصبح ليفربول بحاجة لحصد نقطتين فقط من مبارياته السبع المتبقية في البطولة، للفوز باللقب رسميا، دون انتظار باقي نتائج منافسيه، لكن الفريق الأحمر ربما يحسم تتويجه الغائب عنه منذ موسم 1989 - 1990، حال تعثر مانشستر سيتي في لقائه مع مضيفه تشيلسي يوم الخميس في قمة مباريات المرحلة.

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وافتتح ترينت أليكسندر أرنولد التسجيل لليفربول في الدقيقة 23، قبل أن يضيف النجم الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 44، مسجلا الهدف رقم 100 في مسيرة ليفربول بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

ورفع صلاح رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 17 هدفا، ليتقاسم المركز الثاني في ترتيب الهدافين مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، بفارق هدفين فقط خلف جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي (المتصدر).

وأضاف البرازيلي فابينيو الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 55، فيما تكفل ساديو ماني بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 69، ليتمكن النجم السنغالي من هز الشباك في جميع مبارياته الست الأخيرة أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز.