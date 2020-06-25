شكرا لقرائتكم ريال مدريد يحافظ على صدارته.. وراموس يواصل التسجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مجددا من غريمه برشلونة، بعدما تغلب على ضيفه ريال مايوركا 2 - صفر في مباراة مثيرة، جمعت الفريقين يوم الأربعاء في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وعلى ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، افتتح فينيسيوس جونيور التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 19، ثم أضاف سيرجيو راموس الهدف الثاني للفريق من ضربة حرة في الدقيقة 56.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 68 نقطة ليحتل الصدارة متفوقا بنتائج المواجهات المباشرة على غريمه برشلونة الذي تراجع إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر.

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وكان برشلونة قد استعاد الصدارة مؤقتا بفوزه على أتلتيك بيلباو 1 - صفر مساء يوم الثلاثاء في المرحلة نفسها، لكن ريال مدريد حقق الفوز اليوم لينتزع المركز الأول مجددا ويستمر الصراع بين الغريمين.

ويتفوق ريال مدريد على برشلونة في نتائج المواجهات المباشرة، حيث تعادل الفريقان سلبيا على ملعب "كامب نو" وفاز ريال مدريد 2 - صفر على ملعب "سانتياغو برنابيو" هذا الموسم. وفرض ريال مدريد تفوقه خلال أول نصف ساعة من مباراة اليوم وتقدم خلاله بهدف فينيسيوس، لكن الحال اختلف بعدها حيث انتقلت الدفة الهجومية إلى ريال مايوركا الذي قدم محاولات جادة لإدراك التعادل لكن دون أن ينجح في هز الشباك حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، بدت المباراة متكافئة بين الطرفين في الدقائق الأولى، ونجح ريال مدريد في تعزيز تقدمه بهدف راموس، ثم تراجعت الحدة الهجومية للفريق الملكي مجددا لكنه حافظ على تفوقه في الاستحواذ، وباءت كل محاولات ريال مايوركا بالفشل، لتنتهي المواجهة بفوز ريال مدريد بهدفين نظيفين.