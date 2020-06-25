بطولة إسبانيا: الأرجنتيني روميرو الأصغر في تاريخ الدوري بعمر الخامسة عشرة

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مدريد: دخل الارجنتيني لوكا روميرو تاريخ الدوري الاسباني لكرة القدم الاربعاء، عندما اصبح بعمر الخامسة عشرة و219 يوما اصغر لاعب يشارك في منافسات الليغا خلال خسارة فريقه ريال مايوركا امام ريال مدريد.

وبعد خوضه تمارين الفريق الاول لمايوركا للمرة الاولى في 1 حزيران/يونيو، دخل لاعب الوسط الهجومي كبديل في الدقيقة 83 عندما كان فريقه متخلفا بهدفين في العاصمة الاسبانية.

كتب روميرو في حسابه على تويتر "كانت لحظة لا تنسى. شكرا للجميع في الجهاز الفني وفي ريال مايوركا على منحي هذه الفرصة. لن انسى ابدا هذا اليوم. لقد خسرنا للاسف، لكن سنبقى واثقين بانفسنا".

وحطّم روميرو رقما قديما مسجلا بإسم فرانسيسكو باو رودريغيز "سانسون" عندما كان في الخامسة عشرة و255 يوما في 31 كانون الاول/ديسمبر عام 1939، خلال فوز فريقه سلتا فيغو على اشبيلية 4-1.

وظهر مدرب مايوركا فيسنتي مورينو يتحدّث مع روميرو على خط الملعب قبل زجّه في المباراة "حاولت ابقاءه هادئا".

تابع "وضعت يدي على قلبه، كان يدقّ بسرعة كبيرة، وهذا طبيعي لفتى بعمره. استحق اللعب ولهذا السبب دخل المباراة".

تابع "لا ننظر الى العمر. لقد كان يتدرب جيدا، وبدا لي انه الامر المناسب لتحفيزه أكثر. هو لاعب رائع، واعتقد انه سيمنحنا الكثير في المستقبل".

وُلد روميرو عام 2004 في دورانغو في المكسيك قبل انتقال عائلته الى اسبانيا وهو بعمر الثالثة، وبمقدوره اللعب ايضا مع اسبانيا بلد اقامته، لكن عائلته ارجنتينية وقد مثل منتخبها تحت 15 سنة.

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قال في 2018 لموقع الاتحاد الارجنتيني "عائلتي بأكملها ارجنتينية، واحلم بارتداء قميص المنتخب الوطني".

خاض روميرو تجارب مع نادي برشلونة عام 2011 دون التوقيع له، اذ كان تحت العاشرة ولا يعيش في منطقته، قبل انضمامه الى مايوركا في جزر الباليار.

وشُبّه اللاعب الاعسر بالاسباني دافيد سيلفا من قبل مساعد مدرب ريال مايوركا داني بندين.

قال بندين في مقابلة مع صحيفة "آس" الاسبوع الماضي "هو لاعب أعسر، سريع، ذكي، مزعج، منافس... نموذج اللاعب الارجنتيني الرقم 10".

تابع "رأيناه يتطور منذ كان بعمر الثانية عشرة، لكن لم نرغب بحرق مراحله لان عليك الاعتناء به".

أضاف "رأيناه يلعب، كان يقوم بأمور رائعة في فئته العمرية، لكن نموّه الجسدي لم يكن قد اكتمل وقد يخلق له هذا الامر مشكلات إذا واجه مبكرا لاعبي الدرجة الاولى".

وتابع "عندما نرى اليوم قدميه وجسمه، نلاحظ انه قريب من الاكتمال. وحقيقة ان والده كان لاعب كرة قدم تساعده كثيرا".

ويقاتل مايوركا لتجنب الهبوط الى الدرجة الثانية، اذ يحتل المركز الثامن عشر من اصل عشرين، بفارق 3 نقاط عن منطقة النجاة وذلك قبل سبع مباريات على انتهاء الموسم لحالي من الليغا، والذي توقفت منافساته لنحو ثلاثة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

