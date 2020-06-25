شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة عن اعتزال رنيم الوليلى: قرار محزن لعشاق الاسكواش ونحترم رغبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب كريم درويش، مدير قطاع الاسكواش بأندية وادى دجلة، عن احترامه لقرار رنيم الوليلى لاعبة دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، والتى أعلنت اعتزالها بشكل مفاجئ، بهدف تكوين أسرة والمشاركة فى تحديات جديدة، فى مفاجأة ليست سارة لعشاق اللعبة سواء فى مصر أو خارجها، خاصة وأن البطلة المصرية تعتبر من أكثر اللاعبات احترافية وأخلاقا داخل الملعب وخارجه.

وقال كريم درويش، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، بالتأكيد قرار محزن لكل عشاق اللعبة خاصة أن رنيم كانت من أحرف لاعبى الاسكواش فى العالم، ولم تبخل بذرة مجهود داخل الملعب سواء فى بطولاتها الشخصية أو مع المنتخب.

وأضاف بطل العالم السابق، نحترم قرار رنيم ونتمنى لها الأفضل فى حياتها الشخصية والأسرية.

رنيم الوليلي كتبت عبر حسابها على انستجرام: " أعزائى أسرة الإسكواش،، فى الكام سنة اللى فاتوا ممكن أكون كتبت الكلمات دى فى دماغى يمكن ألف مرة. الاسكواش كان حياتى طوال 25 سنة ودلوقتى جاء الوقت اللى أبدأ فيه صفحة جديدة.

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وأضافت، "كانت رحلة جميلة وعمرى ما تخيلت إنها تاخدنى بعيد كده. كنت محظوظة جداً إنى على مر السنين عاصرت أجيال كتير، منهم أساطير فى مصر والعالم، إتعلمت منهم حاجات كتيرة أوى، وسعيدة إنى شاركت فى فترة من أجمل فترات اللعبة.

مش مخططة لأى حاجة فى الفترة الجاية، لكن الظاهر إنى حركز شوية مع أسرتى الصغيرة، وأتمنى إنى أكون قادرة على مواجهة تحديات الحياة القادمة.

ممكن أكون بودع منافسات الاسكواش، بس أكيد مش بودع ذكرياته، وصداقاته، وعلاقاته، وأيامه الحلوة، بما فيها النهارده، ..شكرا".

يذكر أن نوران جوهر لاعبة وادى دجلة ستحتل صدارة التصنيف العالمى فى يوليو المقبل عقب اعتزال الوليلي، لأول مرة فى تاريخها الاحترافي.