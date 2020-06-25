شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاصة يرفضون خوض التدريبات رغم إجراء مسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض لاعبو مصر المقاصة العودة لتدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم خضوعهم أمس لإجراء مسحة كورونا، وذلك بسبب أزمة مستحقاتهم المتأخرة، ويرفض لاعبو مصر المقاصة خوض التدريبات الجماعية قبل الحصول على جزء من مستحقاتهم المتأخرة، وأبلغوا الجهاز الفنى بقرارهم خلال إجراءات المسحة أمس فى الدفاع الجوى.

وفى المقابل طمأن أعضاء الجهاز الفنى اللاعبين بأن هناك انفراجة فى الأزمة قريبا، وسيتم صرف جزء من مستحقاتهم.

فى نفس السياق، من المقرر ظهور نتيجة المسحة الأولى التى أجراها لاعبو مصر المقاصة، مساء اليوم، وسيقوم الجهاز الإدارى للمقاصة بإبلاغ اللاعبين مساء اليوم بنتيجة المسحة التى خضع لها اللاعبون أمس لكى يطمئنوا على أنفسهم قبل إجراء المسحة الثانية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا فى إطار الاستعدادات النهائية لاستئناف الدورى المقرر لها 15 أغسطس كموعد مبئدى بعد اجتماع اتحاد الكرة مع مدربى الأندية مساء أمس.

ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة للمسحة الطبية الثانية الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا يوم 29 يونيو الجارى فى استاد الدفاع الجوى، وأجرى لاعبو الفريق المسحة الأولى مساء أمس تمهيدا لعودة تدريبات الفريق، وحضر جميع لاعبى المقاصة عملية أخذ المسحات التى تمت فى الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.