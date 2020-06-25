شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينظم احتفالية 3 يوليو المقبل على قناة النادى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن تنظيم احتفالية كبرى يوم 3 يوليو المقبل فى قناة الزمالك الفضائية، وذلك عبر تصريحات أطلقها فى قناة الزمالك، وقال مرتضى منصور إنه سيقيم احتفالية كبرى يوم 3 يوليو المقبل لعدة مناسبات، أولها الاحتفال بمرور 6 سنوات على انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكذلك بمناسبة تطبيق خريطة البرامج الجديدة فى القناة، والتى سيكون فى مقدمتها أول ظهور لرئيس الزمالك كمقدم برامج عبر القناة.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على ضم 5 صفقات فقط فى الميركاتو الصيفى المقبل، وكشف مصدر داخل الزمالك ان الجهاز الفنى وإدارة الكرة بالنادى اتفقا على ضم 5 صفقات فى الصيف المقبل، وأصبح أمام النادى الأبيض صفقة واحدة فقط لاغلاق باب المفاوضات والتعاقدات مع اللاعبين بعدما اعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور عبر قناة الزمالك ان إدارة النادى نجحت فى انهاء 4 صفقات سوبر سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة.

فيما كشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن الصفقتين السوبر اللذين تم الحصول على توقيعهما منذ أيام، هما لاعبان بالدورى المصرى ويلعبان فى فريق واحد، ويأتى هذا بعد تصريحات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التى اعلن خلالها عن نجاح فاروق جعفر مستشار مجلس الزمالك لشئون الكرة، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة جلسة مع صفقتين سوبر والحصول على توقيعهما رسميا لينهى الزمالك التعاقد مع 4 لاعبين سوبر.

وأضاف المصدر أن الصفقتين الأخيرتين اللتان ابرمها الزمالك من الممكن أن يكونا كريم العراقى ومحمود وادى لاعبا المصرى البورسعيدي، على ان يتم تفعيل الصفقتين والاعلان عنهما فور الحصول على موافقة ناديهما، خاصة أن المصرى لم يوافق على بيع أى لاعب رسميا حتى الان لحين حل أزمة القيد فى الاتحاد الدولي.