شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: يحق للشناوى الاستئناف على غرامة الـ10 ملايين.. ولم يتم إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه يحق لأحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، تقديم تظلم على قرار لجنة شئون اللاعبين الأخير بتغريمه 10 ملايين جنيه لصالح ناديه السابق الزمالك، لاسيما أن القرار هو من الدرجة الأولى وليس نهائيا، ويحق للاعب الاستئناف عليه فى لجنة التظلمات، موضحين أنه لا يوجد قرار بإيقاف الحارس من جانب الجبلاية لحين رد المبلغ الذى حصل عليه من الزمالك.

وقررت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة إلزام أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز الحالى والزمالك السابق برد 10 ملايين جنيه لمجلس إدارة الزمالك، بناءً على شكوى الأخير لاتحاد الكرة .

وتقدم مجلس إدارة نادى الزمالك، منذ أكثر من عام، بشكوى رسمية للجنة شئون اللاعبين باتحاد كرة القدم ضد أحمد الشناوى، بسبب حصوله على 10 ملايين جنيه قيمة مقدم عقده الذى وقعه مع النادى قبل أن ينتقل إلى نادى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان النادى الأبيض يدرس التقدم بشكوى للنيابة العامة ضد الحارس كحل نهائى، خاصة أنه مال عام وليس خاصا، والنادى يمتلك جميع الأوراق التى تثبت تقاضى الحارس القيمة المطالب بردها، مثلما حدث فى وقت سابق مع عبد الله السعيد، لاعب الأهلى السابق وأهلى جدة السابق وبيراميدز الحالي.