شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مباراتين وديتين قبل عودة النشاط الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى سيكون فى حاجة لخوض مباراتين وديتين على الأقل من أجل إعلان جاهزيته لعودة المباريات على الصعيدين المحلى والقارى، قائلا، "الأمر مازال مبكراً للحديث عن الوديات، ولكن بالطبع نضع هذا الملف فى تخطيطنا للمرحلة المقبلة، خاصة بعد العودة بقوة للتدريبات أمس عقب فترة طويلة من الغياب بسبب انتشار فيروس "كورونا"

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وأشار سيد عبد الحفيظ إلى أن الأهلى يمتلك "كنزاً" ثميناً فى قطاع الناشئين يضم العديد من المواهب المتميزة التى تشكل مستقبل الكرة فى النادى، موضحاً فى تصريحات صحفية: نتطلع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من قطاع الناشئين بتواجد أكبر عدد ممكن من اللاعبين المميزين، وهو ما دفعنا لتصعيد ثلاث لاعبين بداية مع العودة للتدريبات أمس وهم شادى رضوان ومحمد شكرى ومحمد فخري.

وأوضح أن عربى بدر سبق وتم تصعيده فى وقت سابق وهو أمر جيد بالنسبة لنا بشأن تطعيم للفريق الأول بالعناصر الواعدة التى تمثل عنصرا مهم جدا فى الإعداد للمستقبل، وذكر مدير الكرة بالأهلى أن تواجد العناصر الشابة فى المران مع الفريق الأول يكسبهم العديد من الخبرات المبكرة فى مختلف الجوانب وهو ما يزيد من فرص دخولهم سريعا فى أجواء الفريق مما يترتب عليه تحقيق نتائج مميزة للنادى مستقبلا.

وواصل الأهلى تدريباته اليوم الخميس بعد أن استأنف الفريق تدريباته أمس الأربعاء بعد توقف استمر عدة شهور بسبب فيروس كورونا.