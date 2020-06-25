شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية ترفض اعتماد محضر مجلس اللجنة المؤقتة للطائرة بسبب نسبة الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن إخطار اللجنة الأولمبية برفض اعتماد محضر مجلس الإدارة الأخير بتاريخ 14 يونيو الجارى بسبب عدم اكتمال نسبة الحضور .

وقال حمدى إن الاجتماع شهد حضوره ومعه كل من إيهاب عزمى وسامى إبراهيم على مائدة الجلسة، وتمرير القرارات عن طريق واتس اب للثنائى نادية رشوان وأيمن غزلان وهو ما رفضته اللجنة الأولمبية، مؤكدا إعادة الاجتماع .

وأشار حمدى إلى أن إخطار الأولمبية تسبب فى عدم عقد جلسة أمس التى كان من المقرر أن تشهد بحث تصورات الأندية لعودة النشاط .

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وشهد اجتماع الأحد مع الأندية تضارب فى المقترحات و أبرزها ثبات الزمالك على موقف عدم عودة النشاط فى الفترة الحالية على صعيد أى لعبة، بينما اقترح محمد مصيلحى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى استئناف الدورى لاستكماله يوم 4 سبتمبر المقبل على ان ينتهى يوم 25 من نفس الشهر، وذلك فى اجتماع اللجنة المؤقتة للعبة مع ممثلو الأندية لمناقشة تصورات عودة النشاط، وأكد مصيلحى أنه يتبقى له 8 مباريات ضمنهم مباراتين مؤجلتين، حيث اقترح لعب احدهما يوم 31 أغسطس و الأخرى 14 سبتمبر على ان ينتهى كأس مصر يوم 3 أكتوبر .

واقتصر اجتماع الأندية على سماع تصورات ممثلى الأندية فقط لدراسة الأمر بعد السماع لمندوبى الأندية حول أرائهم بشأن تطبيق الإجراءات وشرحها قبل عودة النشاط و كيفية عودة المسابقة قبل الإعلان الرسمى عن نظام العودة .

ويعد نشاط الكرة الطائرة من الإتحادات المتوسطة التلامس فى اللعب، حيث تم وضعه فى خطة عودة التدريبات 1 يوليو واستئناف النشاط 1 أغسطس.