شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: عودة النشاط أول يوليو وفقا للتعليمات الإرشادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عودة كافة أنواع الأنشطة بداية من 1 يوليو وفقا للأكواد الاسترشادية المعلنة، مشدداً على التزام جميع المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية التابعة والأندية الخاصة والعامة بالالتزام بما أعلنته الوزارة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها من خلال اللجنة الطبية المشكلة من جانب وزير الشباب والرياضة.



بيان وزارة الرياضة

وأعلن أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة الأكواد الخاصة بعودة الأنشطة الرياضة ، وجاءت كالتالى ..

الكود الأول يشمل دليل الإجراءات والإرشادات الصحية لعودة النشاط بالأندية، ويضم المراحل التنفيذية لعودة النشاط من تجهيز لعودة النشاط، وتحصيل الاشتراكات، وبدء النشاط، وبدء ممارسة النشاط، وفق طبيعة كل لعبة.

الكود الثانى يخص الاتحادات الرياضية، من إجراءات وقائية قبل بدء النشاط، وأثناء وبعد المنافسات، بالإضافة إلى كيفية تجنب انتشار العدوى بين الرياضيين من المخلفات والأدوات الشخصية.

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الكود الثالث يخص المعسكرات المغلقة، وتشمل اشتراطات المعسكرات المغلقة للمنتخبات والفرق القومية، الإجراءات الاحترازية التى تراعى عند التعامل مع المخلفات.

والكود الرابع يخص الأندية الصحية وصالات الجيم، ويضم عدة مراحل، الأولى الخاصة بالإعداد والتجهيز واتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير من يوليو 2020، المرحلة الثانية التشغيل الفعلى وفق الاشتراطات والضوابط الموضوعة من 15 يوليو مع وضع عدة ضوابط لعودة النشاط بالصالات والأندية الصحية.

أما الكود الخامس فيخص المراحل الزمنية المقترحة لعودة نشاط كرة القدم، والإجراءات الطبية والوقائية، والإجراءات التنظيمية بالاستادات والملاعب المرتبطة بعودة نشاط كرة القدم.

يذكر أن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر عودة الأنشطة الرياضية وإعادة فتح المنشآت الرياضية والشبابية لفتح أبوابها بدءاً من 1 يوليو 2020 وفقاً للأكواد الاسترشادية المعلنة والتوقيتات الخاصة بالأنشطة والمسابقات وفتح المنشآت. .