شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس عن محمد صلاح: بيلعب بمزاج ابن الإيه.. المتعة الوحيدة فى حياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغنى أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالفرعون المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى بعد اقترابه من تحقيق الدورى الإنجليزى مع ناديه، وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت، "محمد صلاح رمز السعادة فى الكرة المصرية، المتعة الوحيدة فى حياتنا، جاب جول عالمى فى كريستال بالاس وعمل أسيست مفزع، تحسه بيلعب بمزاج ابن الإيه".

وحرص نادى ليفربول الإنجليزى على الاحتفاء بنجم الفريق محمد صلاح بعد المستوى المميز الذى ظهر به فى الفوز على كريستال بالاس برباعية نظيفة على ملعب آنفيلد، وعلق الحساب الرسمى لليفربول على إنستجرام على صورة مو صلاح بعبارة، "سجل مو أهدافًا رائعة تبلغ 15 لنا فى أنفيلد هذا الموسم، بما فى ذلك سبعة أهداف فى آخر ست مباريات له".

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وواصل الدولى المصرى حلمه نحو كتابة اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، الذى اقترب ليفربول من تحقيقه بعد غياب 30 عاما عن منصة التتويج، بعدما تمكن من هز الشباك خلال فوز فريقه ليفربول 4 - صفر على ضيفه كريستال بالاس ليعزز رقمه القياسى على ملعبه بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفاً فى آنفيلد هذا الموسم ليصبح أكثر لاعب تسجيلا على ملعبه هذا الموسم بين كل نجوم البريميرليج بفاق 5 أهداف عن أقرب منافسيه.

ورفع صلاح عدد أهدافه فى البطولة خلال الموسم الحالى إلى 17 هدفا، ليتقاسم بها المركز الثانى فى قائمة الهدافين مع الجابونى الدولى بيير إيميرى أوباميانج مهاجم أرسنال، بفارق هدفين فقط خلف جيمى فاردى نجم ليستر سيتى (المتصدر).

ويحلم الفرعون بأن يكون اللاعب الثالث فى تاريخ الدورى الإنجليزى الذى يحتفظ بلقب هداف البطولة فى ثلاثة مواسم متتالية، بعد الأسطورتين الإنجليزى آلان شيرر، لاعب بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد، والفرنسى تيرى هنرى لاعب أرسنال.