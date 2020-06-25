شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتحدث عن الكنز الثمين فى قطاع الناشئين بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن ناديه يمتلك "كنزاً" ثميناً فى قطاع الناشئين يضم العديد من المواهب المتميزة التى تشكل مستقبل الكرة فى النادى، وقال فى تصريحات صحفية، "نتطلع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من قطاع الناشئين بتواجد أكبر عدد ممكن من اللاعبين المميزين، وهو ما دفعنا لتصعيد ثلاثة لاعبين بداية مع العودة للتدريبات أمس، وهم شادى رضوان ومحمد شكرى ومحمد فخرى".

وأوضح أن عربى بدر سبق وتم تصعيده فى وقت سابق، وهو أمر جيد بالنسبة لنا بشأن تطعيم للفريق الأول بالعناصر الواعدة التى تمثل عنصراً مهماً جداً فى الإعداد للمستقبل، وذكر مدير الكرة بالأهلي أن تواجد العناصر الشابة فى المران مع الفريق الأول يكسبهم العديد من الخبرات المبكرة فى مختلف الجوانب، وهو ما يزيد من فرص دخولهم سريعاً فى أجواء الفريق مما يترتب عليه تحقيق نتائج مميزة للنادى مستقبلا.

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وواصل الأهلى تدريباته اليوم، الخميس، بعد أن استأنف الفريق تدريباته أمس، الأربعاء، بعد توقف استمر عدة شهور بسبب فيروس كورونا.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادى، على حضور مران الفريق اليوم وعقد رئيس النادى جلسة مع الجهاز الفنى للفريق، فى حضور سيد عبد الحفيظ من أجل الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة كإجراءات وقائية يجب تنفيذها بشكل سليم.

واطمأن الخطيب على تنفيذ الخطة الوقائية التى تم الإعلان عنها فى السابق، وذلك حرصا على سلامة الجميع، حيث كان الأهلى سباقًا فى تنفيذ تلك الإجراءات، استعدادًا لعودة النشاط الرياضى، وقام رئيس النادى بتدعيم اللاعبين والجهاز الفنى بعد عودتهم للمران عقب فترة توقف دامت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وطالبهم بالاستعداد الجيد للمنافسات المحلية والقارية.