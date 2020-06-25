شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يعلن الإجراءات الاحترازية لعودة الأعضاء للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد وردة، رئيس نادى سبورتنج، الإجراءات الاحترازية لعودة الأعضاء إلى النادى بداية من أول يوليو المقبل، وذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك ".

وكتب رئيس النادى على صفحته كالتالى:

السادة أعضاء النادي الكرام، يمر العالم بأزمة لم نشهدها من قبل ، أزمة وباء كورونا هي تجربة جديدة علي الجميع ويتطلب التعامل معها بحكمة وحرص وحذر شديد.

ونعلم جميعا أن ما يمر به الأعضاء وأولادنا الصغار من حرمانهم من النادي شيء صعب علي الجميع ، ولكن الحفاظ علي صحة وأمن الأعضاء والعاملين هي الأولوية الأولي ولا تهاون فيها. المسئوليه في وباء كورونا ليست مسئولية فردية ولكن مسئولية جماعية وتضامنية يتحمل تبعياتها الجميع وعلينا جميعا أن نتعاون للمرور من الأزمة بسلام بإذن الله .

قرر مجلس الإدارة فتح النادي تدريجيا بداية من أول يوليو كمرحلة أولى ولمدة إسبوعين كتجربة ومرحلة إختبارية ، مع مراجعة يومية للأوضاع و يتم الانتقال من مرحلة لأخري حسب تطور الأوضاع وحسب إلتزامنا في تنفيذ التعليمات. وأؤكد أنه سيتم تطبيق الإجراءات بحزم علينا جميعا بدون إستثناء.

سيتم فتح النادي بالشكل التالي :

١- مواعيد العمل بالنادي من ٩ص وحتى ٧ م

٢- إرتداء الكمامة إجباري للدخول الي النادي مع الإلتزام بإرتدائها طوال فترة التواجد بالنادي مع قياس الحرارة عند الدخول.

٣- فتح باب تجديد الإشتراكات وستكون المواعيد من ٩ ص وحتى ٤ م .

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٤- فتح مركز الخدمات وستكون المواعيد من ٩ ص وحتى ٢ ظ

٥- فتح بنك النادي وسيتم إعلان مواعيد العمل لاحقا.

٦- سيكون متاح للأعضاء إستخدام التراك الخاص بالنادي .

٧- يمنع دخول الزائرين

٨- يمنع دخول النادي لمن هم أقل من ١٢ سنة .

٩- الدخول من بوابتي أبوقير والترام و ممنوع دخول السيارات مع توفير عربات جولف لنقل كبار السن من بوابة أبو قير .

١٠- لا توجد خدمات أخرى ولا أنشطة للفرق الرياضية في هذه المرحلة، ويستمر إغلاق جميع مرافق النادي الغير مذكورة في هذا البيان الي اشعار آخر

١١- نناشد الأعضاء بإستعمال خدمة تحديث البيانات وتجديد الإشتراك الخاص بالنادي المتاحة ONLINE من 1 يوليو خلال موقع النادي الرسمي www.alexsportingclub.com وذلك للحد من الزحام بالنادي.

و أناشد الجميع الإلتزام بالتعليمات و التعاون مع الإدارة في المرحلة الاولي لإنجاح الفتح التدريجي للنادي و نتمني للجميع الصحة و السلامة و الامان.